دورات تدريبية لمحو الأمية الرقمية لأكثر من ٦٠٠٠ موظف بجامعة سوهاج

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، جانبا من الدورة التدريبية الخاصة بمحو أمية العاملين رقميًا، والتي تنظمها نقابة العاملين بالجامعة بالمعمل التجاري بالحرم القديم، يصاحبه الدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، ومحمد نصر نقيب العاملين.





وقال رئيس الجامعة إن مثل هذه الدورات هامة لمواكبة التطور الرقمي في العالم، وإحداث التقدم المطلوب في النظام الإداري لخلق جيل من الموظفين قادر على المنافسة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين جودتها وتبسيط الاجراءات التي ستساهم بدورها في خلق حالة من الرضى والقبول من الجمهور تجاه خدمات المؤسسة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم كل الدعم لحصول جميع العاملين على هذه الدورات، ومشيدًا بالمستوى المهاري للعاملين خلال الدورة.





ومن جانبه أوضح محمــد نصر أن الدورة تستهدف جميع العاملين بالجامعة والبالغ عددهم أكثر من ٦٠٠٠ موظف، مشيرًا إلى أن الدورة مقسمة إلى عدد من المجموعات، لتشمل كافة العاملين بهدف محو الأمية الرقمية لجميع منتسبي الجامعة من الجهاز الإداري على فترات متتالية.





وأضاف المهندس علاء عاطف الصادق بشبكة المعلومات بالجامعة أن الدورة تناولت التدريب عليoffice 365 وهو أحد إصدارات مايكروسوفت، ويشمل Word وExcel وPowerPoint، بالاضافة الي التدريب علي كيفية التعامل مع الايميل المؤسسي.