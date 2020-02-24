هل المكياج ينقض الوضوء وحكم الوضوء بالمانيكير.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، منوهة بأن الشرع طلب من المرأة أن تكون متعففة وتستر عورتها عن الأجانب وعورة المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والمذهب الحنفي يزيد على ذلك القدمين.



ويجوز للمرأة أن تتوضأ أولا ثم تضع المكياج الخفيف والذي به تكون متواجدة في منزلها ولن تخرج به إلى الخارج، ولها بذلك أن تصلي ما شاءت من الصلوات.



حكم الوضوء بالمكياج



وضع المكياج الأصل أن أدوات الزينة أو التجمل يكون للزوج وفى مسكن الزوجية فإن كان فى شيء ملفت للنظر فالخروج به لا ينبغي ان يكون، ولها أن تضع الأشياء البسيطة التى لا تلفت النظر والتى تتوافق مع بشرتها، أما المكياج الأصل ان يكون ذلك أمام زوجها فقط، ووضع المرأة للمكياج بأشياء بسيطة لا حرج فيه مادامت المرأة متقيدة بالأخلاق الإسلامية.



ومواد التجميل التى تضعها المرأة على وجهها نوعان، نوع يشكل طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة ونوع لا يكوّن طبقة عازلة.



هل يجوز صلاة المرأة بمكياج؟



العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة - فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.



أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوؤها لم ينتقض، وإذا كان المكياج سائلًا ومن النَّوع الذي تتشرَّبُه البشرة -أي من النوع المائي- بحيث لا يَحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا حرج من الوضوء مع وجوده.



وضع المكياج أثناء الصيام



وينبغي على المرأة أن تعلم أنها ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت‮، ‬بل يجب عليها أن تخرج متسترة متجنبة للطيب‮ ‬ويحرم عليها التطيب عند الخروج قال تعالي:‮ «وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى».



والمرأة مأمورة أيضا في خروجها للعبادة إلى المسجد بترك الزينة والطيب، لقول الله تعالى:«لَا تَمنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهَ، وَلْيخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»، أي في‮ ‬غير زينة وفي‮ ‬غير طيب‮.



حكم وضع المكياج





وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند الخروج من المنزل جائز شرعا ولا حرمة فيه، والحرام في هذا الأمر هو المبالغة في هذه الصورة من أجل لفت الأنظار التى تؤدي بعد ذلك إلى فتنة الشباب وانحرافهم.



ولا يصح للمرأة أن تتوضأ بعد وضعها المانيكير الذي يمنع وصول الماء إلى الأظافر أما إذا كان مجرد لون كالحناء فجائز الوضوء عليه.



حكم الوضوء بالمانيكير



إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة.



أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا.





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