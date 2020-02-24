التعليم تنفي تعطيل الدراسة غدا: القرار في يد المحافظين

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة نهائيا لما تردد بشأن صدور أي قرارات تفيد بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء.





ونفت وزارة التربية والتعليم صدور أي بيانات رسمية حول تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأضافت أنه من حق كل محافظ أن يعطل الدراسة في محافظته في حالة وجود أي ظرف يستحق صدور هذا القرار.





شكوى جماعية لطلاب الفلسفة والتاريخ بـ آداب القاهرة لرسوبهم في مادتين









رسميا.. تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية









وناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار غير رسمية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأخبار الرسمية الموثوق فيها هي ما يتم نشرها في بيان رسمي منشور على موقع وزارة التربية والتعليم وصفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

بوك





وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يزعم أن الحكومة قد أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس القاهرة الكبرى.