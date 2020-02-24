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إنذار جديد .. الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد البرودة وموجة الأمطار مستمرة.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:20 م
الطقس
الطقس
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إبراهيم القادري
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة عدم استقرار وفقا للبيان التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد يوم السبت الماضى .

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية علي قناة إكسترا نيوز، أن البيان أكد أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ اليوم يوم الاثنين، وسيكون هناك أمطار غزيرة ورعدية علي معظم محافظات شمال البلاد وعلي القاهرة ومحافظات الوجه البحرى .

وأوضح محمود شاهين ، أن الأمطار امتدت علي مناطق شمال الصعيد ومن المتوقع خلال الساعات القادمة استمرار حالة عدم الاستقرار وتزايد فرص الأمطار الغزيرة والرعدية .

وتابع محمود شاهين ، أنه خلال الساعات القادمة ستمتد رقعة الأمطار الغزيرة على شمال سيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر .

واستكمل محمود شاهين، أن اليوم هناك اعتدال نسبي في البحرين الأبيض والمتوسط ومن المتوقع غدا أن يكون طقس الثلاثاء شديد البرودة ليلا وسيكون هناك  اضطراب في حركة الملاحة البحرية .
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