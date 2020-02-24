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مرأة

أنا عاوزة الصيف.. مي سليم تتحدى الشتاء بإطلالة جريئة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:05 م
مي سليم
مي سليم
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آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة صيفية، وبصورة لها قامت بنشرها مسبقا، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت مي سليم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: انا عاوزة الصيف.


وظهرت مي سليم بفستان باللون الاورانج، مكشوف من الأكتاف، وهو ما أبرز من أنوثتها.

وتركت مي سليم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة.

ولم تتكلف مي سليم في وضع المكياج، حيث اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وأكملت مي سليم إلالتها ببعض الأكسسورات الاعمة، حيث اختارت بعض القلادات الذهبية حول عنقها، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


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