هاني يونس: عودة المياه لمعظم مناطق القاهرة الجديدة

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أن المياه عادت مرة أخرى في عدد من المناطق القاهرة الجديدة.
وأضاف يونس في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن سبب انقطاع المياه بسبب تراكمات مياه الأمطار التي نزلت على القاهرة الجديدة، حيث امتلأت جميع الشبكات.
وجاءت تدوينة هاني يونس كالتالي:
بالنسبة للسادة اللى بيسألوا الميه ليه مقطوعة فى القاهرة الجديدة؟
حضرتك لأن كمية مياه الأمطار اللى نزلت على القاهرة الجديدة كتييييرة جدا، ملت كل الشبكات، وبالتالى كان لازم نقطع الميه، علشان منزودش الميه اللى جاية، واحنا أصلا مش ملاحقين على المطر والحمد لله الرجالة بمعداتهم شغالين لحد دلوقتى، وتم التعامل مع معظم المناطق، وتم فتح المياه مرة أخرى والله ما حد قصده يزعلكم، ويقطع الميه، لكن الناس بتتعامل مع وضع غير طبيعى تحيا مصر.