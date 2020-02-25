هاني يونس: عودة المياه لمعظم مناطق القاهرة الجديدة

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أن المياه عادت مرة أخرى في عدد من المناطق القاهرة الجديدة.





وأضاف يونس في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن سبب انقطاع المياه بسبب تراكمات مياه الأمطار التي نزلت على القاهرة الجديدة، حيث امتلأت جميع الشبكات.





وجاءت تدوينة هاني يونس كالتالي:





بالنسبة للسادة اللى بيسألوا الميه ليه مقطوعة فى القاهرة الجديدة؟



