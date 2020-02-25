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أخبار البلد

الأمطار غير مؤثرة.. استقرار حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:38 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

تشهد حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولى، اليوم، الثلاثاء، انتظاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار الغزيرة على جميع أنحاء الجمهورية ونشاط للرياح.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن عملية الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون وجود أي مشكلات تؤثر على الحركة.


أضافت المصادر، أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم
يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحا أن التأثير الكبير علي الحركة الجوية يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة، أما بالنسبة لسقوط الأمطار لا يسبب أي معوقات بالنسبة لحركة الطيران.


وأشارت المصادر، إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ،
فضلا عن أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وأنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة علي المهبط، وتم تجنيب جميع معدات الخدمات لعدم انزلاقها.

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