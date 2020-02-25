بعد صعق طفل في عامود إنارة.. النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بكهرباء ميت سلسيل للتأديب

أمرت النيابة الإدارية بمساءلة 5 من العاملين بكهرباء ميت سلسيل التابعة لمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية تأديبيًا، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه مصرع طفل يبلغ من العمر ١٢ عامًا صعقًا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي أثناء هطول الأمطار يوم ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٩.





وباشرت النيابة الإدارية بالكردي التحقيقات بالقضية رقم ٩٢٧ / ٢٠١٩ أمام أحمد موسى – وكيل النيابة بإشراف المستشار محمود مختار – مدير النيابة بناءً على ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩ متضمنًا وفاة طفل عمره (١٢ عام) صعقًا بالكهرباء عقب ملامسته لأحد أعمدة الإنارة بالشارع أثناء سقوط الأمطار يوم ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩.





هذا وقد استمعت النيابة لشهادة عدد من أهالي القرية والذين قرروا أنّ عامود الإنارة الذي توفى الطفل بسببه كان يوجد به ماس كهربائي ووصلات مكشوفة وأنه سبق وأن تم إبلاغ رئاسة مركز ومدينة الكردي عدة مرات بتعرض عدد من الأطفال قاطني الشارع للصعق الكهربي من ذلك العامود ووصلاته المكشوفة.









وقامت النيابة الإدارية بالكردي بالانتقال برفقة لجنة فنية مشكلة من الجهة الإدارية لإجراء معاينة لموقع الحادث، حيث تبين من المعاينة وجود عامود إنارة قديم عليه توصيلات حديد ولحام جديد لتغطية الأسلاك المكشوفة بلحام جديد عقب الحادث طبقًا لإفادة مسئولي الكهرباء بمدينة الكردي.





وتبين من التحقيقات أن عامود الإنارة المتسبب في الحادث كان به أسلاك مكشوفة دون عوازل وذلك قبل حدوث الواقعة، وإنه تم نقل الطفل المجني عليه عقب تعرضه للصعق إلى مستشفى ميت سلسيل حيث تبين من الكشف الطبي الظاهري عليه وفاته نتيجة الصعق الكهربائي.





وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين كلٍ حسب اختصاصه في صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مدينة الكردي وعدم اتخاذ اللازم حيال الإحلال والتجديد والصيانة للأعمدة مما أسفر عنه وقوع الحادث.









وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى مسالة المتهمين تأديبًا بإرسال الأوراق لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لاتخاذ إجراءات مجازاتهم تأديبيًا في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة.



