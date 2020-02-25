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مرأة

7 علامات تشير بحدوث حرقان المعدة والصدر.. فقدان الوزن أبرزها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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آية التيجي

يسبب حرقان المعدة والصدر في ألم بمنطقة الصدر، حيث يشعر بها المريض خلف عظمة الصدر مباشرةً، وغالبًا ما يكون الألم الناتج عن حرقان المعدة والصدر أسوأ بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء.

ويعتبر حرقان المعدة والصدر من الأعراض الشائعة، ولكنه أحد الأعراض التي لا تستدعي القلق، و يمكن لمعظم الناس علاج مشكلة حرقان المعدة والصدر من خلال ممارسة بعض التغييرات في نمط الحياة وتناول أدوية دون وصفة طبية. إقرأ ايضا:

من الحب للخداع.. كل ما تريد معرفته عن برج الحوت يعالج السرطان.. فوائد غير متوقعة لـ سم الثعبان ويكون حرقان المعدة والصدر أكثر ظهورا عندما تتداخل مع روتينك اليومي، وهو ما يتسبب في ظهور عدة أمراض، حيث يمكن ان تطلب مشورة طبية على الفور، إذا ظهرت إحدى الأعراض أو كلها، وتشمل أعراض حرقان المعدة والصدر.

اعراض حرقان المعدة والصدر: ويحدث عادة الإحساس بألم وحرقان المعدة والصدر بعد تناول الطعام، وقد يحدث أثناء الليل، حيث تشمل الأعراض، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبية، ما يلي: 1- زيادة الإحساس بـ حرقان المعدة والصدر وألم شديد عند الجلوس عندما تجلس أو الإنحناء.

2- الإحساس بطعم مر أو بطعم حمضي في الفم.

3- حدوث حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع.

4- استمرار حرقة المعدة رغم استخدام أدوية الحموضة.

5- تعاني من صعوبة في البلع.

6- لديك غثيان وقيء بشكل مستمر

7- فقدان الوزن بسبب ضعف الشهية أو صعوبة في تناول الطعام.

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