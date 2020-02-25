البيت الأبيض: إدارة ترامب تطلب ميزانية تقدر بـ2.5 مليار دولار لمحاربة كورونا

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمت بطلب إلى الكونجرس للحصول على ميزانية تقدر بـ2,5 مليار دولار؛ لمحاربة فيروس (كورونا) المستجد.
وأوضح البيت الأبيض - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أنه سيتم تخصيص مليار دولار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس، وسيتم استخدام الأموال المتبقية في الأبحاث المطلوبة.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن فيروس (كورونا) تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة، معتبرا أن التراجع الذي شهدته أسواق الأوراق المالية أمس بسبب المخاوف من الفيروس هو أمر طبيعي.. وأضاف "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية، كما أن مراكز مكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، أما بالنسبة لسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".