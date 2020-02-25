البيت الأبيض: إدارة ترامب تطلب ميزانية تقدر بـ2.5 مليار دولار لمحاربة كورونا

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمت بطلب إلى الكونجرس للحصول على ميزانية تقدر بـ2,5 مليار دولار؛ لمحاربة فيروس (كورونا) المستجد.





وأوضح البيت الأبيض - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أنه سيتم تخصيص مليار دولار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس، وسيتم استخدام الأموال المتبقية في الأبحاث المطلوبة.



