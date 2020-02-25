منع هبوط طائرة ركاب بسبب كورونا.. هذه الدولة أجبرتها على تغيير مسارها في الجو.. تفاصيل

أجبرت السلطات التركية طائرة ركاب قادمة من إيران على تحويل مسارها على نحوٍ عاجل، بعد الاشتباه في وجود حالة كورونا على متنها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.





وقالت التقارير الإخبارية، إنه تم تحويل مسار طائرة للخطوط الجوية التركية كانت في رحلة من طهران إلى إسطنبول لتتوجه إلى أنقرة بسبب الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالطيران المدني التركي قوله إن تحويل مسار الطائرة تم بناءً على طلب من وزارة الصحة التركية.





ومددت الخطوط الجوية التركية (THY) مؤقتًا تعليق الرحلات إلى إيران حتى 10 مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، باستثناء الرحلات الجوية إلى طهران ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية.





ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، تم تعليق الرحلات الجوية إلى الصين مسبقًا حتى 29 فبراير 2020.





في 24 فبراير، قامت الخطوط التركية بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إيران حتى 27 فبراير، يجب على المواطنين الأتراك الذين يريدون مغادرة إيران الاتصال بسفارة تركيا في إيران.





وإيران هي واحدة من البلدان الأخيرة، الأكثر تأثرا بفيروس كورونا سريع الانتشار، وفقا للتقارير الأخيرة من المسئولين الإيرانيين، فقد أصيب أكثر من 90 شخصا، وقد مات بالفعل 17 شخصا.





وبحسب ما ورد، تم إحضار المرض إلى إيران من قبل رجل أعمال من مدينة قم الإيرانية، ذهب في رحلة عمل إلى الصين، رغم التحذيرات الرسمية. ومات الرجل في وقت لاحق من المرض.





في أعقاب تقارير عن انتشار فيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية، اتخذت عدة بلدان تدابير، بما في ذلك إغلاق الحدود وحظر الرحلات الجوية.





في الوقت نفسه، قدمت منظمة الصحة العالمية مساعدتها لإيران، حيث قدمت بعض الأدوية للمصابين.





بدأ تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية - وهي مركز نقل دولي - في إحدى الأسواق في أواخر ديسمبر 2019، ومنذ ذلك الحين توفي أكثر من 2700 شخص وتأكدت إصابة أكثر من 80 ألف شخص بالعدوى.





وتزعم بعض المصادر أن تفشي فيروس كورونا بدأ في أوائل نوفمبر 2019، وتشمل الأعراض السعال والصداع والتعب والحمى والألم وصعوبة التنفس.





وينتشر بشكل أساسي من خلال الاقتراب والتنفس أو ملامسة الأجسام الملوثة.





وتقول السلطات الصحية الصينية إن غالبية الأشخاص الذين ماتوا كانوا إما من كبار السن أو يعانون من مشاكل صحية كامنة.





وبخلاف البر الرئيسي للصين، تم تأكيد حالات انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وسنغافورة وهونج كونج وإيران وتايلاند والولايات المتحدة وتايوان وأستراليا وماليزيا وألمانيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وماكاو وكندا والفلبين والهند وروسيا وإسبانيا ولبنان ونيبال وكمبوديا والأراضي المحتلة الخاضعة للكيان الإسرائيلي وبلجيكا وفنلندا والسويد وسريلانكا.





أخيرًا، أعلنت كوريا الجنوبية عن 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 977 حالة، لتكون بذلك مستمرة في كونها ثاني أكبر مكان في العالم لانتشار الوباء بعد الصين.