بعد تفشي كورونا.. إيران تغلق مبنى ضريح الإمام علي

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، في نبأ عاجل لها، بإغلاق مبنى ضريح الإمام علي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت الوكالة: إن إغلاق الضريح سيكون مؤقتا، من أجل تعقيمه بمواد كيماوية.





وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الثلاثاء، تسجيل 34 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين إلى 95 شخصا.





وكانت إيران أعلنت صباح اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.





وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم، الثلاثاء، إن مصابين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة شمالي البلاد توفيا، بالإضافة إلى حالة وفاة أخرى في محافظة البرز غربي طهران.





وكان النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، أعلن أن عدد الوفيات في المدينة بلغ 50 حالة، وهو ما نفاه أمين لجنة مكافحة فيروس "كورونا" بوزارة الصحة، إيرج حريرجي، ووصف تصريحات النائب بالـ"كاذبة وغير دقيقة" وأنه سيتقدم باستقالته إن كان عدد الوفيات نصف ما ذكر النائب.





وقال محافظ قم الإيرانية إن سلطات المدينة قررت إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، ودعا المواطنين لملازمة بيوتهم.



