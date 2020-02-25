بعد احتجازها بمنزلها خوفا من كورونا.. صينية تعرض حياتها للخطر بهذا التصرف

رصدت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لحظة قيام سيدة صينية في الثانية والستين من عمرها بالفرار من مبنى سكني شاهق عن طريق تسلق ثمانية طوابق نزولًا في مشهد يحبس الأنفاس.





جاء ذلك بعد أن حبسها نجلها في غرفتها لمنعها من المغادرة خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المميت.





ويقال إن هذه السيدة، وهي من مدينة "ووهان"، بؤرة تفشي فيروس "كورونا"، تعاني من مرض نفسي.





وأوضحت الصحيفة أنها كانت تحمل وعاء من المكرونة سريعة التحضير موضوع داخل كيس بلاستيكي أثناء هروبها من المبنى السكني، وقد تمكنت بالفعل من الوصول إلى الأرض دون أن تصاب بأذى.





وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن هذه الواقعة حدثت في مجمع سكنى بمنطقة "هوانجبي" في "ووهان" بعد ظهر أمس.





وأفاد مسئولون محليون بأن هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، تعاني من مرض الفصام، وقد رفضت تناول دواء لحالتها؛ وأشاروا إلى أنها كانت قد تسللت من منزلها في السادس عشر من فبراير الجاري، وظلت مفقودة لمدة ثمانية أيام، وعندما عادت أمس، قرر نجلها حبسها في غرفتها لمنعها من الفرار، لكن لم يمر وقت طويل حتى تم إبلاغه بأنها فرت من المنزل مجددًا في غيابه.



