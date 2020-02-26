AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الغسل من الجنابة.. تعرف على الضوابط الشرعية وحكم تأخيره

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:51 ص
غسل الجنابة
غسل الجنابة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الغُسْل من الجنابة فرض؛ وكان مِن سُنَّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".

وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة هو : فأولًا غسل اليدين، ثم ثانيًا غسل الفرج، ثم ثالثًا الوضوء دون غسل الرجلين، ثم رابعًا إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، ثم خامسًا صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، ثم سادسًا صبُّ الماء على الجسد كله.

وتابع: يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.

حقيقة لعن الملائكة لمن يتأخر في غسل الجنابة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ونصح المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير غسل الجنابة؟» بأنه ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه.

وشدد على أنه لا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الاستحمام يغني عن الغسل .. الإفتاء: يرفع الجنابة بشرط |فيديو

شروط في ماء الاغتسال.. تعرف عليها

هل الاستحمام يغني عن الوضوء | اعرف الضوابط الشرعية

حكم غسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر في الغسل

حكم الشرع في النوم على جنابة

حكم اغتسال شخص من الجنابة نسي غسل السرة .. عالم أزهري يجيب

ترشيحاتنا

جاري نيفيل: محمد صلاح سيغادر ليفربول قريبا إلى برشلونة أو ريال مدريد

شروط إخراج الزكاة قبل موعدها.. تعرف عليها

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

وزير الري الأسبق يوضح تطورات مفاوضات سد النهضة بواشنطن.. فيديو

ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الكويت

بشرى للمواطنين حول موعد تحسن الأحوال الجوية .. فيديو

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

تصريح دفن الرئيس الأسبق.. وفاة حسني مبارك بـ قصور بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

إغلاق شوارع في القاهرة بسبب جنازة حسني مبارك.. محافظة القاهرة تنفي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور