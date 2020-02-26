إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

1- عدم الدخول في المناطق المغمورة بالمياه تجنبا لوصول المياه للموتور أو زيت السيارة.
2- في حال الاضطرار لغلق زجاج السيارة بسبب الأمطار يجب تشغيل التكييف
بدرجة حرارة مناسبة لمنع تكون بخار الماء على الزجاج واعاقة الرؤية.
3- استخدام سخانات المرايا والزجاج في حال توفرها
4- مسح زجاج السيارات والمرايا الخارجية من المياه المتراكمة عليها لرؤية أوضح
5- التأكد من سلامة مسّاحات السيارة واستخدامها بشكل مستمر
6- المحافظة على سرعة متوازنة للسيارة أثناء المطر تجنبا لأي انزلاق
7- التأكد من سلامة جميع اطارات السيارة بما فيها الاستبن
8- الحفاظ على التحكم في دركسيون السيارة
9- الحرص على ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة أمامك
10- عدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ تجنبا لأي انزلاق في أي اتجاه
11- الحفاظ على إضاءة جميع أنوار السيارة مثل الكشافات الأمامية والخلفية والفوج لايت والإشارات حتى أثناء النهار