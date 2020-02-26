إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

يأتي فصل الشتاء مصحوبا بتقلبات في الجو ما ينتج عنها أمطار ورياح شديدة مما يجعل القيادة أكثر خطورة في هذا السياق قدمت إحدي شركات السيارات في مصر عدد من النصائح لسائقي السيارات للتعامل مع القيادة في الأمطار والمياه الكثيفة التي لاتزال تغرق الطرق في الوقت الحالي، وتشمل تلك النصائح :







1- عدم الدخول في المناطق المغمورة بالمياه تجنبا لوصول المياه للموتور أو زيت السيارة.

2- في حال الاضطرار لغلق زجاج السيارة بسبب الأمطار يجب تشغيل التكييف

بدرجة حرارة مناسبة لمنع تكون بخار الماء على الزجاج واعاقة الرؤية.

3- استخدام سخانات المرايا والزجاج في حال توفرها

4- مسح زجاج السيارات والمرايا الخارجية من المياه المتراكمة عليها لرؤية أوضح

5- التأكد من سلامة مسّاحات السيارة واستخدامها بشكل مستمر

6- المحافظة على سرعة متوازنة للسيارة أثناء المطر تجنبا لأي انزلاق

7- التأكد من سلامة جميع اطارات السيارة بما فيها الاستبن

8- الحفاظ على التحكم في دركسيون السيارة

9- الحرص على ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة أمامك

10- عدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ تجنبا لأي انزلاق في أي اتجاه

11- الحفاظ على إضاءة جميع أنوار السيارة مثل الكشافات الأمامية والخلفية والفوج لايت والإشارات حتى أثناء النهار