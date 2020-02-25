وفاة حسني مبارك .. كريم محمود عبدالعزيز ينعى الرئيس الأسبق

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز جمهوره منذ قليل، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.





ونشر كريم صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلق قائلا:"نا لله وإنا إليه راجعون الرئيس محمد حسني مبارك ربنا يرحمك ويرحم موتانا.





ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.