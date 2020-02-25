مصر كانت صاحبة قرار.. علي السيد: حسني مبارك رفض وجود قواعد عسكرية أجنبية ولم يرضخ لأحد ..فيديو

محمد حسني مبارك كان رافضا وجود قواعد عسكرية أجنبية وكان ضد أي وجود أجنبي على أرض مصر. قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الرئيس الراحل الأسبقكان رافضا وجود قواعد عسكرية أجنبية وكان ضد أي وجود أجنبي على أرض مصر.





مبارك ، ولم يكن الرئيس الأسبق يرضخ لأي ضغوط". وأضاف علي السيد، في حواره الإعلامي مع عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر كانت صاحبة قرارها طوال حكم، ولم يكن الرئيس الأسبق يرضخ لأي ضغوط".





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مبارك قائد عسكري عظيم، وبطل قومي، وأي محاولة للتقليل من دور مبارك في القوات الجوية وحرب أكتوبر فهو تقليل من حرب أكتوبر نفسها". وأكد علي السيد أن "قائد عسكري عظيم، وبطل قومي، وأي محاولة للتقليل من دور مبارك في القوات الجوية وحرب أكتوبر فهو تقليل من حرب أكتوبر نفسها".





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واستطرد على السيد "لا يختلف أحد في دوره بحرب أكتوبر 1973 ولا يجب أن يكون هناك اختلاف بين المؤمنين بالوطن".



