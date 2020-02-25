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مصر كانت صاحبة قرار.. علي السيد: حسني مبارك رفض وجود قواعد عسكرية أجنبية ولم يرضخ لأحد ..فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:05 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك كان رافضا وجود قواعد عسكرية أجنبية وكان ضد أي وجود أجنبي على أرض مصر.

وأضاف علي السيد، في حواره الإعلامي مع عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر كانت صاحبة قرارها طوال حكم مبارك، ولم يكن الرئيس الأسبق يرضخ لأي ضغوط".

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وتابع علي السيد "مبارك لم يسمح بأي تدخل في الشأن المصري، وحافظ على حدود دولته".

وأكد علي السيد أن "مبارك قائد عسكري عظيم، وبطل قومي، وأي محاولة للتقليل من دور مبارك في القوات الجوية وحرب أكتوبر فهو تقليل من حرب أكتوبر نفسها".

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واستطرد على السيد "لا يختلف أحد في دوره بحرب أكتوبر 1973 ولا يجب أن يكون هناك اختلاف بين المؤمنين بالوطن".

وأكمل على السيد أن "حرب أكتوبر كانت عظيمة وكل من شارك فيها وساهم في هذا النصر الكبير والمهم لمصر فهو بطل، ومبارك بذل مجهودا كبيرا في تحقيق النصر في حرب أكتوبر".
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