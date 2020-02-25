جمبسوت كاجوال .. نانسي عجرم تتألق بإطلالة عصرية فى كواليس ذا فويس كيدز.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على انستجرام، بصورة جديدة، وذلك اثناء حضورها في برنامج ذا فويس كيدز كعضو لجنة تحكيم.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة عصرية، وارتدت جمبسوت باللون الكاشمير الهادئ، مع وضع الحزام في منطقة الخصر بشكل كاجوال.





واعتمدت نانسي عجرم كعادتها في وضع اللمسات الجمالية الهادئة، فهي تميل إلى الرقة والبساطة.

وتركت نانسي عجرم شعرها البني الحريري منسدلا على كتفيها مع رفع خصلات منه من اوسط الشعر ليعطي شكلا جديدا عليها.





وارتدت بعض الإكسسوارات البسيطة، مثل ساعة أنيقة باللون الكاشمير ليتناسب مع الإطلالة، ومجموعة خواتم في اليد، وسلسلة بسيطة في الرقبة.