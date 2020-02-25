بعدما ضرب 9 أقاليم.. إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وبحسب "سكاي نيوز"، ارتفعت حصيلة وفيات إيطاليا إثر الإصابة بكورونا إلى 11 شخصا في شمال البلاد.





وسجلت إيطاليا 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا شمالي البلاد.





وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليمك ليجوريا شمال غرب البلاد.





وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن ليجوريا هو تاسع إقليم يظهر فيه إصابات بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.





وقالت سلطات ليجوريا إن "الاختبارات أثبتت إصابة امرأة 70 عامًا، بالفيروس، في بلدة ألاسيو الساحلية، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة جنوة عاصمة الإقليم".



