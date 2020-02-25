AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعدما ضرب 9 أقاليم.. إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:28 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وبحسب "سكاي نيوز"، ارتفعت حصيلة وفيات إيطاليا إثر الإصابة بكورونا إلى 11 شخصا في شمال البلاد.

وسجلت إيطاليا 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا شمالي البلاد.

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليمك ليجوريا شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن ليجوريا هو تاسع إقليم يظهر فيه إصابات بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وقالت سلطات ليجوريا إن "الاختبارات أثبتت إصابة امرأة 70 عامًا، بالفيروس، في بلدة ألاسيو الساحلية، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة جنوة عاصمة الإقليم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين

الصين تعلن عن ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا

الصين تكشف عن إجمالي عدد وفيات كورونا

أكثر من 40 ألفا.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد بالصين

كورونا يحصد أرواح ألفي شخص في الصين.. ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين

كوريا الجنوبية تعلن عن ارتفاع كبير في الإصابة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

القوات المسلحة : مبارك أحد قادة أكتوبر ونتقدم لأسرته وضباط الجيش وللجنود بخالص العزاء

وفاة حسني مبارك.. تحضيرات دفن الرئيس الأسبق في مدافن العائلة.. فيديو

وفاة حسني مبارك.. في أول رد فعل فريد الديب يشكر الرئيس السيسي.. فيديو

صاحب الدعاء لـ السير مجدي يعقوب في الحرم المكي يكشف عن سبب نشر الصورة.. فيديو

الرئاسة تنعي حسني مبارك : أحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة

الاتحاد الآسيوي يوقع عقوبات قاسية على الهلال السعودي بسبب السد القطري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور