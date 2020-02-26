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رياضة

التتويج بالسوبر الإفريقي سهل.. شوبير يوجه رسالة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:20 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ياسمين تيسير
وجّه الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق نصيحه لـ فريق الزمالك بشأن مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. 
وأكد "شوبير" في تصريحات لـ قناة " أون سبورت " أن الزمالك تمكن من الفوز أمام الترجي والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي ولكن هذا لا يعني سهولة الفوز عليه الجمعة المقبل، مشددًا على ان البطولات التي تكون من مباراة واحدة تعتبر أسهل كثيرا من البطولات الأخرى .

وأضاف "شوبير" أن الزمالك تمكن من خوض مباراة السوبر الأفريقي بتكتيك معين ولكن من الصعب تنفيذ هذا الأمر في المباراتين المقبلتين "الذهاب والإياب" .

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وتابع "شوبير" أن الزمالك يجب أن يكون حذرًا كثيرًا في تلك المباراة ونسيان أمر التتويج ببطولتي السوبر الافريقي امام الترجي والسوبر المصري أمام الأهلي.

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