حسن المستكاوي: هتافات جماهير الأهلي استفزت شيكابالا في السوبر المصري.. وكهربا يستحق العقوبة

استنكر حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي عقوبات اتحاد الكرة على بعض لاعبي الأهلي والزمالك بشأن أحداث الشغب التي وقعت عقب مباراة السوبر المصري بين الفريقين في الإمارات.

وأكد حسن المستكاوي في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن عقوبة الـ 100 ألف جنيه على اللاعبين أمر لا يليق، مؤكدًا أن أقل لاعب يحصل على 10 ملايين جنيه سنويا؛ لذلك فأبسط عقوبة يجب أن تصل لـ 500 ألف جنيه.





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وأضاف حسن المستكاوي أن عقوبات اتحاد الكرة كان يجب أن تكون أعنف وأشد من ذلك، مشددًا على أن ما حدث من شغب لا يليق بلاعبين محترفين يمثلون أكبر فريقين في مصر.





أما عن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، فأكد أن هتافات جماهير الأهلي ضده كانت سيئة وعنيفة، ومن الصعب على أي شخص أن يتحملها ، مشددًا على أن رد فعل شيكابالا أيضًا أمر غير مقبول ولا يجوز.





وأضاف ان عقوبة محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي كانت مستحقة، ولم تكن كما أشيع من أجل مُجاملة فريق الزمالك.







