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أبرز ردود الأفعال العربية والدولية على وفاة حسنى مبارك.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:02 ص
محمد حسنى مبارك
محمد حسنى مبارك
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ريهام فيكتور

عرضت فضائية " اكسترا نيوز " ببرنامج " هذا الصباح " أبرز ردود الأفعال العربية والدولية على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك .


وقام أمير الكويت والعاهل السعودى وولى عهده بتعزية الرئيس السيسي بوفاة الرئيس الأسبق .


كما علقت وزارة شئون الرئاسة بالإمارات على وفاة حسني مبارك قائلة: ان الأمة العربية فقدت قائدا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية.


وقال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ناعيا حسني مبارك "رحم الله الرئيس الأسبق، قائد عربى عمل باخلاص من اجل وحدة العرب واستقرارهم " .

 وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الرئيس الراحل في دعم القضية الفلسطينية .


كما قررت البحرين والامارات تنكيس الأعلام ليوم واحد حداد على وفاة الرئيس الأسبق مبارك.


وأعرب وزير الخارجية الأمريكي " مايك بومبيو "  عن تعازيه فى وفاة الرئيس الأسبق مبارك .


واشاد الرئيس اليمنى " عبدربه منصور هادي " بمواقف الرئيس الأسبق مبارك القومية فى خدمة مصر وقضايا الأمة العربية.

 

كما نوه مجلس السيادة فى السودان إلى ان الأمة العربية فقدت قائدا عربيا بارزا كرس حياته وطاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها .

 

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