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حوادث

ضبط عصابة أبوحريمة للاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة ببنها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط عصابة أبو حريمة وعجوج للاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط سلامة س ع " وشهرته " أبو حريمة" عاطل ومحمود ع  م  وشهرته " محمود عجوج " وشعبان ف ا "عاطل وسعيد م  ش " عاطل.

وضبط بحوزتهم سلاح نارى بندقية آلية عيار مطموسة الأرقام بخزينتها 8 طلقة من ذات العيار و( 2 ) فرد خرطوش محلى الصنع و 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 77 جرام  وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 480 جراما وسلاح ابيض " كتر " ومقص حديدى ومبلغ 3000 جنيه وعدد 5 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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