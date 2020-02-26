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أخبار العالم

تقدم جديد للجيش السوري في إدلب.. ومقتل موالين لـ تركيا بقصف روسي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:16 ص
الجيش السوري يتقدم
الجيش السوري يتقدم في إدلب
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شيماء مصطفى
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات السورية، واصلت تقدمها في محافظتي إدلب وحماة وسيطرت على 30 بلدة وقرية خلال أقل من 60 ساعة.

وأكد المرصد أن الجيش السوري نجح في بسط سيطرته على 6 قرى جديدة هناك، ليرتفع تعداد المناطق خلال الـ 60 ساعة إلى 30 بلدة وقرية.

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على صعيد متصل، أفاد المرصد بمقتل 5 مسلحين موالين لتركيا جراء قصف جوي روسي استهدف آلية لهم في منطقة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي.

وكان الجيش السوري،شن أمس الثلاثاء، عدة غارات جوية استهدف النقطة التركية وسط مطار تفتناز العسكري شرق إدلب.

وأفادت شبكة سكاي نيوز، نقلا عن مصادر ميدانية لها، قولها إن: الجيش السوري استهدف، بأكثر من  ٥٠ قذيفة مدفعية النقطة التركية في قرية شنان بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي مما أدى إلى إعطاب عدد من الآليات التركية.
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