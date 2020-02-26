تقدم جديد للجيش السوري في إدلب.. ومقتل موالين لـ تركيا بقصف روسي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات السورية، واصلت تقدمها في محافظتي إدلب وحماة وسيطرت على 30 بلدة وقرية خلال أقل من 60 ساعة.





وأكد المرصد أن الجيش السوري نجح في بسط سيطرته على 6 قرى جديدة هناك، ليرتفع تعداد المناطق خلال الـ 60 ساعة إلى 30 بلدة وقرية.





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على صعيد متصل، أفاد المرصد بمقتل 5 مسلحين موالين لتركيا جراء قصف جوي روسي استهدف آلية لهم في منطقة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي.



