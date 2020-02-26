تعرف على تفاصيل وصف مقابر عائلة مبارك..وطائرة خاصة لنقل جثمانه..فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على فضائيه الأولى، تقريرا لأحد مراسليها من أمام مسجد المشير طنطاوي؛ حيث تشييع جثمان الرئيس الأسبق مبارك.





وقال موفد القناة الأولى، من أمام مسجد المشير طنطاوي الذي سوف يتم تشييع الجثمان فيه خلال ساعات، إنه تم عمل جميع التجهيزات اللازمة ، لاستقبال جثمان الرئيس مبارك، بعد تشييعه في المسجد.





وأوضح موفد القناة الأولى، أن هناك مهبط للطائرات من أمام المسجد، وسوف ينقل من المسجد على طائرة خاصة، ثم يتم مراسم الدفن، داخل مقابر العائله .





وقال الموفد من أمام مسجد المشير ، ان هناك ساحة كبيرة، لاستقبال الزوار داخل المسجد لتلقي التعازي.





واضاف، انه تم فتح المقبرة، وبها غرفتين مساحتها تتجاوز الألف متر ، بجوارها ساحه خاصه لاستقبال السيارات.