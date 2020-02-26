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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الرابعة طراز إيرباص A320Neo خلال ساعات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:23 م
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A320neo
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نورهان خفاجي

يستقبل مطار القاهرة الدولي، في غضون ساعات، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز إيرباص A320Neo حروف تسجيل SU-GFL قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا من إجمالى 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت علي استلامهم الشركة الوطنية مصر للطيران .



وقام وفد من الشركة خلال الأيام الماضية بإنهاء كافة إجراءات استلام الطائرة الرابعة من طراز ايرباص A320neo من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا،حيث يضم الوفد ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، وقام بإنهاء كافة إجراءات المراجعة علي الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، والتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا،  ووصولها إلي مطار القاهرة الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة  لتنضم إلي أسطول الشركة.


الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت و خاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.


وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد.


وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق،  فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال  و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

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