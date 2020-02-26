AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بفيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ماجدة بدوى
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدم تأثر حركة الملاحة وحجم السفن المارة بالقناة من فيروس كورونا، مضيفا: "نتمنى ألا يحدث تأثير لاسيما وأن 13% من تجارة الصين تمر بقناة السويس، لكننا حتى الآن لم نتأثر ومحافظون على الأرقام".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع وفد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء" بمبني المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس؛ فى إطار الزيارة البرلمانية لتفقد قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.

وقال ربيع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص علي متابعة حركة الملاحة بالقناة، متابعا: "سألني الرئيس عن حجم السفن المارة بالقناة والإيرادات ومدي تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، فقلت إنها في تزايد، فسألني كيف ذلك، لأؤكد لسيادته أن السياسة التسويقية الجديدة التى تتبعها القناة عملت على زيادة معدل السفن المارة بالقناة بما ساهم في تعويض خسارة نمو التجارة العالمية".

وأضاف ربيع، أن السياسة التسويقية الجديدة للقناة والجاهزية للمراكب والسفن أدت إلي زيادة الحمولات في العام المالي 2018/2019 لتصبح 1.2 مليار طن بزيادة قدرها 100 مليون طن عن العام السابق له.

ولفت ربيع إلي أن قناه السويس الجديدة ساهمت في رفع التصنيف العالمي للقناة، مضيفا : " كنا بصدد مشكلة في حال عدم حفر القناة الجديدة، تتعلق بعدد السفن أو الحمولات".

وأوضح أنه في بداية حفر قناة السويس الجديدة كان لدينا في البداية مشكلة في التمويل، وفكرنا في الحصول علي قرض إلا أن الرئيس السيسي رفض وقال الشعب سيمولها، وبالفعل تم جمع 44 مليار جنيه نظرا لقناعة الشعب بالقيادة السياسية وثقته فى الرئيس السيسي الذي انقذهم في 30 يونيو من الإخوان ووضع رقبته علي يده، وكذلك اقتناعهم بالمشروع.
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بفيروس كورونا
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بفيروس كورونا
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بفيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع سفن قناة السويس باستثناء فئتين.. والزيادة لناقلات الغاز البترولي المسال 5%.. و3.9 % ارتفاعا في عدد العابرة خلال 2019

الحكومة تنفي تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة

رئيس قناة السويس: حركة الملاحة تشهد طفرة غير مسبوقة في أعداد وحمولات السفن

لتنمية المشروعات.. رئيس هيئة قناة السويس يلتقي وفد الإعلاميين الأفارقة

الفريق أسامة ربيع: عبور 1645 سفينة قناة السويس خلال شهر يناير

بالأرقام.. أسامة ربيع يكشف مزايا قناة السويس الجديدة.. ويؤكد: بقت رايح جاي

ترشيحاتنا

شاهد| تحضيرات الجنازة العسكرية لمبارك.. وأحمد موسى: السيسى يتقدم الجنازة

بعد إحيائه لحفل بالاسكندرية.. تحرك عاجل من البرلمان ضد حمو بيكا

شاهد.. الحزن يخيم على أبناء وأحفاد الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك فى جنازته

اتهامات بالخيانة.. القصة الكاملة لأزمة طلاق نوال الزغبي بعد 12 عاما

فسخت الخطوبة وخدت هدايا بـ 20 ألف جنيه .. شاب يحكي كيف خدعته حبيبته | شاهد

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها فهل تؤثر على طهارة ملابسنا ؟ أمين الفتوى يوضح

AdvertisementS

لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

شاهد.. أول ظهور لـ علاء وجمال مبارك بعد وفاة الرئيس الأسبق

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

صدى البلد يقدم تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجنازته .. شاهد ماذا قال أبناؤه وكيف نعاه العالم

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

شاهد.. الحزن يخيم على أبناء وأحفاد الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك فى جنازته

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.. لحظة دخول الجثمان إلى مسجد المشير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 4 سنين.. شاهد منى زكى ودينا الشربينى برفقة أحمد الفيشاوى

شاهد.. سيدة تعثر على مخلوق بحري غامض خلال رحلة صيد ومفاجأة في انتظارها

بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل