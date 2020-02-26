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محافظات

مركز العمليات يعلن مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائى بالغردقة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى، يوم السبت المقبل، في عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية التى تقوم بها فرق الصيانة بقطاع شبكات كهرباء محافظة البحر الأحمر.


وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن التنسيق مع قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، لفصل التيار الكهربائى عن مناطق المخبز الآلى ومدرسة النقيب مبارك الإبتدائية، والمناطق المحيطة بها يوم السبت بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أن صيانة محولات الكهرباء تتم بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربى بطريقة مفاجأة ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيتم فصل التيار عنها.

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