تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 مقابل ارتفاع مؤشر ايجي اكس 70 للأسهم المتوسطة.





تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 0.96% مسجلا مستوى 13200 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% مسجلا مستوى 1800 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 15010 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4948 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل مستوى 1223 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1325 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 608 نقاط.





واتجهت تعاملات الاجانب نحو الشراء بقيمة 164.9 مليون جنيه مقابل مبيعات محلية وعربية 164 مليون جنيه و755 ألف جنيه.