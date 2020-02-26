صبحي حسانين: ندرس ممارسة الرياضة في المدن الجامعية على مدار الـ24 ساعة

قال الدكتور صبحي حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن الاتحاد يدرس إطلاق مبادرة جديدة داخل المدن الجامعية والتي ستوفر للطلاب ممارسة الرياضة على مدار الـ24 ساعة.

وأشار في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إلى أن الاتحاد بالتعاون مع الجامعات سيعمل على توفير الصالات الرياضية وتجهيز الملاعب داخل المدن لتكون مؤهلة لممارسة الرياضة، موضحا أن المبادرة تتضمن ممارسة الرياضة على مدار الليل وعدم التوقف عن استقبال الطلاب.

وفي سياق متصل أكد الدكتور صبحي حسانين، إنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالرياضة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة 100 مليون صحة من أجل الارتقاء بالصحة العامة للفرد ومن هذا المنطق قام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق مشروع للياقة البدنية والصحة.

وأضاف حسانين لموقع "صدى البلد "، أن "المشروع يسعى نحو إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لطلاب جامعات مصر وذلك انطلاقا من توصيات المؤتمر الوطني السادس للشباب والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعزيز الانتماء والمواطنة والولاء للوطن لدى الطلاب بالإضافة إلى رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب الجامعات إلى متطلبات الصحة العامة.

وأوضح أنه يقوم على إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية واستشعار نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية والمحافظة على مكتسبات الوطن والفخر بها وتأصيل دور الأنشطة الطلابية والرياضية لتفعيل الممارسات الإيجابية تجاه الوطن.

وتابع: " الفئات المستهدفة في هذا المشروع هم ( طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد، الأشخاص من ذوي الإعاقة من طلاب الجامعات، أعضاء هيئة التدريس، العاملين بالجامعات"، مستطردا: "المشروع سيشمل مسابقات على مستوى الصفوف الدراسية، مسابقات على مستوى الكليات ، مسابقات على مستوى القطاعات الجامعية، مسابقات على مستوى الجامعات - الطالب الذهبي".