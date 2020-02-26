اتحاد الكرة يتفق مع الاتحاد الدولي على تطبيق بند الـ 8 سنوات في الانتخابات

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري على ان يتم تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة لمجلس ادارة الاتحاد الجديد.





واتفقت اللجنة الخماسية مع مندوبة الاتحاد الدولي سارة سولي على تطبيق بند الـ8 سنوات، وأن يتم استبعاد اي عضو ينطبق عليه بند الـ8 سنوات من الانتخابات المقبلة.





ومن أبرز الشخصيات التي من المنتظر استبعادها : سيف زاهر، وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح، وذلك لتواجدهم في الانتخابات الماضية لمدة دورتين.



