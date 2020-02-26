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أحمد عكاشة: كل أسرة بها فرد يعاني من مشكلة نفسية.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:10 م
نورهان رأفت

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، إن كل اسرة مكونة من اربعة افراد، بها فرد يعاني من مشكلة نفسية.

وأضاف «عكاشة» خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» الذي يذلع علي فضائيه الاولي، أن المخ يزن حولي 1.5 جرام ويستهلك حوالي 25% من طاقة الإنسان.

وأشار أحمد عكاشة إلى أن المخ هو العضو الوحيد الذي اذا تمت معالجته من اي خلل وعمل بشكل سليم لمدة سنتين او اكثر من الممكن ان يسير بشكل جيد طيلة العمر دون ادوية.

وأوضح احمد عكاشة، أن الكثير من يعانون من متاعب نفسية، لا يفضلون اظاهرها او حتى العرض لاطبيب نفسي لمعالجه الموقف، مشيرا إلى أنه بدا حمله للصحه النفسيه ، بعد ان كان مسؤول عنها في خارج مصر.

ونوه عالم الطب النفسي إلى أن قدماء المصريين كانوا يضعون المريض النفسى مع أمراض القلب ومع أمراض الرحم وجميع هذه الأمراض كانت متواجدة جسديا  وبالتالي يعالجون على أنها أمراض قلب .

وشدد على أن القلب يتصل بالمخ في العاطفة وبينهما علاقة وطيدة جدا كما ان هناك 600 مليون مريض نفسى حول العالم، مضيفا أن المريض النفسي سابقا لم يكن يشعر بالخجل لأنه كان يعامل علي أنه مرض جسدي وبدأ يشعر بذلك بعدما تم تقسيم المرض على أنه مرض جسدي أو نفسي.

وتابع عالم الطب النفسي، أن الأمراض النفسية المتواجدة في سنة 2020 هي أمراض متواجدة في التوصيلات العصبية والدوائر العصبية في المخ وكل مرض له مكان معين في المخ ونعرف توصيلاته.

واستكمل أن المرض النفسي هو مرض عصبي سلوكي يوجد داخل المخ كما ان مريض السكر معرض أن يصاب بالاكتئاب 4 مرات أكثر من الإنسان العادى .
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