هاشتاج ابن الأصول يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس السيسي قمة الوفاء والرقي والجدعنة

تصدر هاشتاج ابن الاصول موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي جنازة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ، فقد اسعد مشاركته كثير من رواد تويتر فاطلقوا الهاشتاج له.
وجاء تفاعلهم على الهاشتاج كالاتى:
عندما تعجز اللغة العربية عن وصفك بما يليق بك ..ربنا يكرم اصلك ويطبطب علي قلبك يا اصيل يا ابن الاصول
الرئيس عبد الفتاح السيسي ابن الأصول قمة الوفاء والرقي والجدعنة والرجولة مصر الوفية
اراد السيسى ان يرد لمبارك كرامته فمنحه جنازة قائد عسكريه فازداد رفعه وسموا وانسانيه اكثر مما اراد لمبارك. ابن الاصول ربنا بينصرة ويعليه
ابن الأصول يُودِّع ابنَ الأصول شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضوره الجنازه العسكريِّ المهيب للرئيس الراحل حسني مبارك
كل يوم بتكبر وتعلى يا ابن الاصول
الرئيس المحترم ابن الاصول فخورة بيك