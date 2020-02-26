هاشتاج ابن الأصول يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس السيسي قمة الوفاء والرقي والجدعنة

ونعت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء ، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.



