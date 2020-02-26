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أخبار البلد

البابا تواضروس يبدأ الاجتماع الأسبوعي من كاتدرائية العباسية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:29 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لبدء اجتماعه الأسبوعي. 

ويشارك في الاجتماع الأسبوعي عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعض كهنة وشعب الكنيسة. 

ومن المقرر أن يلقى البابا تواضروس الثاني، كلمة روحية بمناسبة بداية الصيام الكبير الذي يستمر لمدة 55 يوما، وينتهي بعيد القيامة المجيد. 

وشارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، في جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي رحل عن عمر ناهز 91 عاما، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، كما شارك في الجنازة العسكرية عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين والدبلوماسيين، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلقى علاء وجمال مبارك العزاء في رحيل الرئيس الأسبق.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني رحيل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك وجاء في نص البيان: "تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة".

وتابع البيان: "إن الرئيس الأسبق مبارك تحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب واستمر على مدى ثلاثة عقود في قيادة البلاد، ونتذكر ما قاله قبل تنحيه "هذا الوطن العزيز هو وطنى، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت، وإن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون، وسيحكم التاريخ عليَّ وعلى غيري بما لنا أو علينا".

وتقدمت الكنيسة بخالص العزاء لأسرة الراحل ولقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة ولكافة مؤسسات الدولة، داعين الله أن يتغمده برحمته الجزيلة.
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