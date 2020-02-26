AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة جديدة تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:54 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات في جورجيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في انتشار جديد للفيروس القاتل بإحدى الدول المجاورة لإيران. 

كانت السلطات الإيرانية قررت، اليوم الأربعاء، منع إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد. 

وقررت السلطات الإيرانية إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في البلاد بسبب فيروس كورونا القاتل. 

وأعلنت السلطات الإيرانية، وفاة 19 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد، وإصابة 44 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة "العربية"، عن المعارضة الإيرانية تأكيدها انتشار فيروس كورونا في سجني إيفين وجوهردشت، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد مسألة خطيرة جدا.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أكد روحاني، أنه لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: 116 حالة وفاة جديدة في إقليم هوبي بسبب فيروس كورونا

إصابات جديدة بـ كورونا في إيران.. وأول إجراء من الحكومة بعد وفاة شخصين

عقب إصابة معُلمة.. إغلاق مدرسة ثانوية في اليابان بسبب كورونا

وسط انتشار كورونا.. انفجار واشتباك مسلح في إيران

وسط قلق الشعب.. نظام روحاني يتستر على كورونا بإجراءات وتصريحات مراوغة

تسجيل أول حالة شفاء من فيروس "كورونا " في إيران .. فيديو

ترشيحاتنا

جثة هامدة.. مدير مستشفى فاقوس يكشف تفاصيل جديدة عن انتحار مدرس بسبب وفاة مبارك

حرقها في مناطق حساسة.. قاتل زوجته بالوراق: مارست الرذيلة مع أبويا وأنا نايم جنبهم

عود قصب يتسبب فى وفاة طالب إعدادي بديرمواس بالمنيا

ننشر كواليس جلسة كارتيرون وشيكابالا

قطع المياه عن 5 أحياء في الجيزة.. تعرف على السبب والموعد

ارتفاع سعر الدولار في جميع بنوك مصر.. تعرف على الأقل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تعرف على شعار شركة كيا الجديد وتاريخ صدوره.. صور

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد