تطوير التعليم بالوزراء ينظم يوم التوجيه الوظيفي للمجمع التكنولوجي بالفيوم.. اليوم

ينظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء «يوم التوجيه الوظيفي» اليوم الخميس 27 فبراير 2020، لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بـ«دمو» في الفيوم، وهو أحد مشروعات الصندوق.





وقال د. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن «يوم التوجيه الوظيفي»، يعد ملتقى سنوي يشارك به 30 مصنع وشركة مصرية وإيطالية من مختلف المحافظات والأقاليم.





وأضاف أن هذا الملتقى يشارك فيه بالحضور د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، د. عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، السيد فليتشي لونجوباردي رئيس وحدة التعاون الدولي بالسفارة الإيطالية في القاهرة، والسيد كاميللو جورجي رئيس قسم التعليم بالسفارة الإيطالية، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من القيادات السياسية والتعليمية بالفيوم.





من جانبه قال د. عماد الزهري مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، إن يوم التوجيه الوظيفي، سيشارك به أكثر من 700 طالب من مختلف التخصصات العلمية والفنية بالمجمع، فضلا عن مدرسي المجمع ومدرسي عدد من المدارس الفنية بالفيوم.



