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فن

أخبار الفن: نجمة شهيرة تعلق على واقعة اغتصابها.. فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.. ومحمد رمضان يهاجم عمرو مصطفى

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:54 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

ننشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


نجمة شهيرة تعلق على واقعة اغتصابها.. شهادتي مؤلمة وضرورية


علقت النجمة العالمية أنابيلا سكيورا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، على الشهادة التي أدلت بها في قضية المنتج العالمي الشهير هارفي وينشتاين، والتي فضحت فيها واقعة اغتصابه لها، أمام القضاء. 


بعد اغتصابه 90 سيدة.. نجمة شهيرة تفضح واقعة اعتداء المنتج عليها


كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن شهادة النجمة العالمية أنابيلا سكيورا، ضد المنتج العالمي الشهير هارفي واينستين، والتي روت واقعة اغتصاب الأخير لها، قبل عدة سنوات.


أزمة جديدة.. محمد رمضان يرد على هجوم عمرو مصطفى


رد الفنان محمد رمضان على هجوم الملحن عمرو مصطفى عليه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية - الحدث".


شاهد.. يسرا تواسي جمال مبارك في وفاة والده


حرصت النجمة يسرا على مواساة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال مراسم جنازته التي أقيمت اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس. 


فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا


أكدت وسائل إعلام عربية دخول الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، الحجر الصحي بالكويت، وذلك عقب عودته من إيران، والإشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

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