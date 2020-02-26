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فن

شاهد.. يسرا تواسي جمال مبارك في وفاة والده

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:29 م
يسرا تواسي جمال مبارك
يسرا تواسي جمال مبارك
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سعيد فراج
حرصت النجمة يسرا على مواساة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال مراسم جنازته التي أقيمت اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس. 

وظهرت يسرا في مراسم الجنازة متأثرة وتصافح جمال مبارك، وبجوارها الفنانة إلهام شاهين التي انهارت بالبكاء وهي تقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الاسبق الراحل. 

من جهة أخرى، نعت رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدّمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.
شاهد.. يسرا تواسي جمال مبارك في وفاة والده
شاهد.. يسرا تواسي جمال مبارك في وفاة والده
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