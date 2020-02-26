أزمة جديدة.. محمد رمضان يرد على هجوم عمرو مصطفى

رد الفنان محمد رمضان على هجوم الملحن عمرو مصطفى عليه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية - الحدث".





وقام رمضان بنشر فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" للقطات من حفلاته في مصر والمغرب والسعودية، وكتب قائلا: "المداخلة الهاتفية للمُلحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدي لكن على فيديوهات بسيطة من حفلاتي في الساحل الشمالي و الرياض و مراكش بس #الحمد_لله #ثقة_في_الله_نجاح





وكان مصطفى قد هاجم محمد رمضان بسبب تصرفاته وتصريحاته الأخيرة و تلميحاته بشأن الفنان عمرو دياب، وأن محاميه الخاص هو السبب في أزمة الطيار التي يواجهها مؤخرا، ومن ضمن ما قاله إن عدد الجمهور في حفلاته أقل بكثير من عدد الجمهور في حفلات عمرو دياب.







