فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا

أكدت وسائل إعلام عربية دخول الفنان الكويتي عبدالله بوشهري ، الحجر الصحي بالكويت، وذلك عقب عودته من إيران، والإشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، وبعد عزله وتوقيع الكشف الطبي عليه، سوف يتم إصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة أسبوعين، هما مدة العزل.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 11 حالة، إثر تسجيل إصابتين جديدتين.





وأوضحت (الصحة) الكويتية - في بيان صحفي - أن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مضيفة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس، وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.