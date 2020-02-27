مشروب طبيعي وممارسة الرياضة.. أسرار جمال نجوى كرم في عيد ميلادها

احتفلت أمس الأربعاء 26 فبراير الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، بعيد

ميلاد

وإتمامها عامها الـ54، وقد

نجحت نجوى خلال هذه السنوات في الحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها ورشاقتها اللافتة أيضا.