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مرأة

مشروب طبيعي وممارسة الرياضة.. أسرار جمال نجوى كرم في عيد ميلادها

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:06 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
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هاجر هانئ
احتفلت أمس الأربعاء 26 فبراير الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، بعيد ميلاد وإتمامها عامها الـ54، وقد نجحت نجوى خلال هذه السنوات في الحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها ورشاقتها اللافتة أيضا.

وكشفت نجوى كرم  خلال إجرائها إحدى الحوارات الصحفية عن أسرار رشاقتها و جمالها، قائلة "إنها  تحرص على ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية بشكل يومى فهى تعشق الرياضة".

وأشارت نجوى كرم إلى أنها تقوم بتناول الشاى الأخضر بكثرة لأنه من المشروبات التى تقاوم الشيخوخة وتزيد من نضارة البشرة، كما أنها لا تشرب المشروبات التى تحتوى على الكحول.

 وتلجأ نجوى كرم  إلى استخدام كريمات العناية البشرة والنوم  باكرًا، مما جعلها تتمتع ببشرة مليئة بالحيوية والنضارة.

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