بسبب كورونا.. وزارة الحج السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمرة

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن مسئولي إصدار تأشيرات العمرة في المملكة العربية السعودية أوقفوا إصدارها؛ بناءً على تعليمات بمنعها، وستقوم وزارة الحج بالتوضيح تباعًا حول الموقف.





وأكد "السيسي"، فى تصريحات صحفية، إن السعودية توقف منح تأشيرات العمرة لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة؛ بناءً على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب فيروس الكورونا.

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى وقف التعامل على "سيستم" إصدار تأشيرات العمرة، وجارٍ المتابعة مع المملكة السعودية للوقوف على مستجدات الموقف.



