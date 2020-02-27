لأول مرة في تاريخ الجزائر.. محاكمة نجل الرئيس تبون في قضايا فساد

أصدرت محكمة سيدي أمحمد، في الجزائر، مساء أمس الأربعاء، حكمًا ببراءة خالد تبون نجل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في قضايا فساد.





وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن نجل تبون كان متهمًا في قضية منح مزايا غير مستحقة، مشيرةً إلى أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن النافذ 8 سنوات، على كمال شيخي المدعو "البوشي"، وتغريمه بمليون دينار جزائري، بتهمة "منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة".





كما قضت المحكمة بسجن رئيس بلدية بن عكنون السابق، كمال بوعرابة 6 سنوات، وسائق اللواء المتقاعد هامل عبد القادر بن زهرة 4 سنوات وتغريمه بمبلغ 200 ألف دينار جزائري.





وكانت نصيرة واعلي، محامية خالد تبون، قد صرحت بأن المحققين لم يطرحوا على موكلها أية أسئلة بشأن الملف، مضيفة أن كل أسئلتهم تمحورت حول شخص والده.





وقالت المحامية إن محققي الدرك سمحوا لكل من تم التحقيق معهم بالاتصال هاتفيا بذويهم، باستثناء موكلها الذي قالت إنه "عانى كثيرا خلال التحقيق".





وأوضح لسان الدفاع، أن خالد تبون قد أكد خلال الاستماع إليه من طرف قاضي الجلسة، أن لا علاقة له بالملف الخاص بمنح مزايا غير مستحقة أو رخصة بناء، مشيرا إلى أنه يعرف المحكوم عليه "البوشي" كصديق فقط، وفقًا لصحيفة "البلاد" الجزائرية.



