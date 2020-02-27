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رياضة

كيفين دي بروين أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا مهمًا خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".


ووقع الاختيار على البلجيكي كيفين دي بروين ليكون أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادة فريقه لحسم فوز مهم خارج ميدانه.


جاء هدف ريال مدريد من خطأ فادح من مدافعي مانشستر سيتي في تمرير الكرة في وسط الملعب الدفاعي للفريق استغله فينيسيوس جونيور وتمكن من استخلاص الكرة والانطلاق إلى حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة الى إيسكو المنفرد بشكل كامل بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.


وتمكن السيتي من تسجيل التعادل من هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي على الجبهة اليسرى أنهاها كيفين دي بروين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث ارتقى لها جابرييل جيسوس برأسية وضعت الكرة داخل الشباك على يمين الحارس ثيبوه كورتوا.


وسجل البلجيكي كيفين دي بروين من تسجيل الهدف الثاني لصالح السيتي من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس تيبو كورتوا.


ويستضيف مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد، على أرضية ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر ، يوم 17 من شهر مارس المقبل.
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