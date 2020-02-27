مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز إيرباص A320neo.. صور

وصلت منذ قليل طائرة مصر للطيران الرابعة الجديدة رحلة رقم MS3331 من طراز إيرباص A320Neo حروف تسجيل SU-GFM التي تسلمتها شركة مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا.
وأكد "عادل"، أن هذه الطائرة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات عبر الأجواء والإنارة المريحة إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت، وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة القنوات الإخبارية والرياضية مباشرة وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها توجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية.
وتتمتع عائلة A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئة طائرات الممر الواحد وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود.. كما تمتاز A320neo بقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق كما أنها تتميز بتحديد الصيانة لها بالأشهر وليس بعدد ساعات التشغيل وهذا يوفر علي شركة مصر للطيران التكلفة مما يتيح تحديد أسعار الرحلات ومدي تأثيرها علي التكلفة الربحية.
ضمت بعثة مصر للطيران لاستلام الطائرة الجديدة احمد وجدي مدير عام تخطيط الشبكات ورئيس البعثة والطيارين كابتن مهاب الفطايري وكابتن عمرو شركس ومهندس مجدي رمضان مدير عام جدولة الصيانة ورئيس المجموعة الفنية ورأفت الكاشف نائب رئيس قطاع الشئون القانونية بالقابضة وهيثم صالح مدير إدارة وصول الطائرات بقطاع تخطيط القابضة ومحمد خليل كبير اخصائين تخطيط الشبكات ومحمد جمال المشرف المالي للبعثة والمهندسين عمر جمال مهندس صيانة بشركة الخطوط ومحمد بنداري مهندس هيكل ومحرك وحسام فضل مهندس كهرباء وافيونكس وكريم نبيل مهندس IFE ومحمود حبيب مهندس صلاحية طائرات وايمن يحيي مشرف كابينة وطاقم الضيافة برئاسة محمد شلتوت وكل من نيرفانا حسن وكريم الشويحي نورهان عبدالرحمن وهبه طارق ومن سلطة الطيران المدني المصري مهندس عبدالمبعود محمد حسن ومهندس أشرف طلبة مفتشي صلاحية الطائرات وكابتن أشرف خليل مفتش نقل جوي.