ارتفاع كبير في عدد ضحايا كورونا في الكويت.. والصحة تكشف آخر التطورات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 43 حالة حتى الآن، مضيفة أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا كانت للقادمين من إيران.





وعقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحافيا على الهواء مباشرة، اليوم الخميس، بالمركز الإعلامي حول آخر التطورات بشأن فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الكويت.





قالت الدكتورة بثينة المضف، «ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 43 حالة حتى الآن، حيث تم حجزهم في الحجر الصحي، لمتابعهم وعلاجهم حسب البروتوكولات الأمنية لتلك الحالات»، لافتة إلى متابعة القادمين في أماكن العزل، وكذلك المعزولين في منازلهم.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أن الوزارة شكلت فرق مختصة بالأمراض المعدية للتعامل مع تسجيل أول حالات بفيروس كورونا في الكويت.





وأكد أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.





وأضاف: "طبقت وزارة الصحة الحجر الصحي بأنواعه كما هو موصى به من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية".



