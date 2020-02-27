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نمبر1 الحقيقي.. «دكتور الغلابة» يعالج 150 شخصًا في اليوم.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:02 ص
الدكتور مجاهد الطلاوي،
الدكتور مجاهد الطلاوي، دكتور الغلابة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور مجاهد الطلاوي، صاحب لقب "دكتور الغلابة" الحاصل على تكريم صناع الأمل من الإمارات، إن طبيعة نشأته ريفية ابًا عن جد، مشيرًا إلى أن والديه اهتمام بتعليم الأبناء وإتمام مسيرتهم التعليمية الكاملة بشكل مُشرّف، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم سهّل عليهم الدراسة بشكل أكبر فيما بعد.


وأضاف الدكتور مجاهد الطلاوي، من خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن تكريمه كأحد صناع الأمل في تكريم صناع الأمل من الإمارات، وأنه رفض التعيين في قصر العيني لأنه لا يحتاج إلى أطباء ويوجد به 10 آلاف طبيب.


وذكر أن ما يميزه هو أن في بلده لا يوجد أطباء، وهذا ما يجعله "نمبر وان"، مشيرًا إلى أنه تخصص في قسم الجراحة العامة، وكشفه قيمته 10 جنيهات، أما الأيتام والفقراء والمساكين وأصحاب الأمراض المزمنة فيكون كشفهم مجانًا.


ولفت "دكتور الغلابة"، إلى أن معدل الكشوفات اليومية لديه يصل إلى 150 كشفًا، وأن سبب سعادته بتكريم "صناع الأمل" أنه رفع اسم مصر عاليًا.

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