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فن

شاهد.. خالد عليش يسخر من نفسه.. والجمهور يرد: برنس الكنافة

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شارك الإعلامي خالد عليش جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد عليش في الصورة وهو يسخر من نفسه ويلتحف بأغطية المنزل وعلق قائلا: "دفاية مبتدفيش، وباظت منك خالص".

وانهالت التعليقات الساخرة من متابعيه على الصورة، حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي:

"عشان انت كحيان كحيااااان يا عليش".

وقال آخر: "عم الكحيانين وبرنس الكنافة في مصر".

جدير بالذكر أن خالد عليش سيقدم أحد البرامج التليفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت. 

وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.

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