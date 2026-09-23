محافظ جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة ويتفقد أعمال تعلية سور مدرسة رسمية للغات بشرم الشيخ

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على جاهزية المدرسة وانتظام العملية التعليمية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والمهندس حمودة نعمان بدر، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وكان في استقبال المحافظ دينا عامر، مدير المدرسة.

وتابع المحافظ انتظام الطلاب داخل الفصول، واطمأن على توافر التجهيزات والمستلزمات اللازمة، وانتظام سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والعاملين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المدرسة وتهيئة المناخ الملائم للتعلم.

كما تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أعمال تعلية سور المدرسة، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يعزز عوامل الأمان داخل المدرسة ومحيطها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار أعمال المتابعة الدورية والصيانة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، والتعامل الفوري مع أي احتياجات أو ملاحظات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، مشددًا على أن تطوير وتحسين بيئة التعلم يأتيان ضمن أولويات العمل بالمحافظة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والعاملين.