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مرأة

بدون موجات صوتية.. علامات الحمل ببنت أو ولد

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:38 م
الخنل بولد أو بنت
الخنل بولد أو بنت
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لمياء الياسين
هناك أساطير عدة في كل ثقافة تحدد نوع الجنين قبل السونار، فقد يكون الكشف عن الجنس أحد أكثر أجزاء الحمل إثارة ولكن هل هناك أي طريقة لمعرفة علامات الحمل ببنت أو ولد الإجابة دون الموجات فوق الصوتية ؟ ما مدى دقة كل تلك القصص عن التنبؤ بجنس المولود على أي حال. 

إليكِ أبرز تلك الأساطير وفقا لموقع "هيلث لاين".

1.  زيادة الوزن حول الوسط
 تعد أيضا من علامات الحمل بولد إذا كان وزنك خلال فترة الحمل لا يزداد حول الوسط ، فهذا يرجع إلى أنك تنجبين ولدا لكن مرة أخرى ترتبط زيادة الوزن بمجموعة عوامل مادية أخرى لذا لن يساعدك ذلك  فقط في تحديد جنس طفلك.

2. نبضات قلب 
تعد من علامات الحمل ببنت هى الأستماع  إلى نبضات قلب الطفل . وفقًا للبعض ، فإن المعدل السريع لأكثر من 140 نبضة في الدقيقة يعد من علامات الحمل ببنت فى الشعر الرابع من الحمل 

3.  شغف الأطعمة المالحة 
ومن الأساطير لعلامات الحمل بولد شغف تناول الأطعمة المالحة أثناء الحمل  في حين أن الحقائق العلمية إلى أن الرغبة الشديدة أثناء الحمل يمكن أن تكون مرتبطة بأوجه القصور في معادن محددة 

4. سرقة جمالك
تعد من علامات الحمل ببنت هى حصولك على بشرة دهنية وتشرح الحكمة الشائعة أن السبب وراء ذلك هو سرقة طفلة جمالك

5.غثيان الصباح المفرط
تقول الحكمة التقليدية أن غثيان الصباح المفرط في أي وقت خلال فترة الحمل من علامات الحمل ببنت لكن الحقيقة العلمية؟ يرتبط غثيان الصباح بارتفاع الهرمونات وانخفاض السكر في الدم.

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